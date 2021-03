César Acuña se cansó de las redes sociales: "De todo me hacen meme"

El candidato presidencial por el partido Alianza para el Progreso, César Acuña, mostró su molestia por ser la inspiración de constantes memes en las redes sociales.

Durante una entrevista con un programa dominical, indicó que de todo le hacen memes. " Memes, que en lugar de decir 36 mil millones dije 36 mil millones, ya, memes. De todo me hacen memes, de todo, no se cansan. creo que… no sé, no sé…”, dijo Acuña.

Como se recuerda, Acuña fue víctima de estas bromas que se viralizan en redes sociales, luego de que conceda una entrevista a Beto Ortiz en su programa, en el que se confundió de cifras y no supo precisar el monto de ingresos anuales de la Universidad César Vallejo.

"¿Cuánto factura al año la Universidad Cesar Vallejo?", preguntó Ortiz. Por lo que Acuña respondió: "Debe estar entre 800 a 1millón 200 millones (¿1millón de millones?) 800 millones a millón 200 millones. (A ver, puede ser 800 millones o puede ser 1 millón de millones) Claro (¿1 millón de millones?) Ya mejor hablemos de 900 millones".

Asimismo, el candidato ha sido el blanco de estas bromas, debido a varias de sus declaraciones.