José Balcázar de Perú Libre es el nuevo presidente interino de la República

MARÍA DEL CARMEN ALVA Y JOSÉ MARÍA BALCÁZAR SE VAN A SEGUNDA VUELTA

22:45 hs: "Ya no es tiempo de pelear. Acá no existen derechas ni izquierdas, es todo un invento de los franceses".

22:16 hs: Congreso hace oficial la elección de José Balcázar como el nuevo presidente.

22:10 hs: La nueva mesa directiva encabezada por Balcázar juramenta frente a Fernando Rospigliosi.

22:04 hs: José María Balcázar, congresista de Perú Libre logró imponerse y es el nuevo presidente del Perú.

21:58 hs: La lista 4 liderada por José María Balcázar saca ventaja a la liderada por María del Carmen Alva.

21:50 hs: Luego de haber terminado el conteo de votaciones, se procede al escrutinio de votos para conocer al ganador o ganadora de esta segunda vuelta.

20:43 hs: Inició la segunda votación para la elección de la presidencia de la Mesa Directiva entre los congresistas.

Luego de recibir 117 votos, los resultados finales quedaron así:

Lista 1: 13 votos

Lista 2: 43 votos

Lista 3: 7 votos

Lista 4: 46 votos

En blanco: 1 voto

Nulos o viciados: 7 votos

Es decir, pasan a segunda vuelta: María del Carmen Alva Prieto, de Acción Popular (representando a la lista 2) y José María Balcázar Zelada, de Perú Libre (representando a la lista 4).

CONTEO DE VOTACIONES

Siendo las 19:46 hs se cerraron las votaciones y se procedió con el conteo de votos, liderado por la Mesa Directiva. María del Carmen Alva de Acción Popular y José María Balcázar de Perú Libre son quienes tienen la mayor cantidad de votos hasta el momento.

COMENZÓ LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL CONGRESO

19:42 hs: Los parlamentarios que ingresaron con retraso a la sesión están emitiendo su voto, y en los próximos minutos se dará inicio al conteo oficial de los sufragios.

19:30 hs: Se registró un fuerte intercambio de palabras entre los parlamentarios Fernando Rospigliosi y Jaime Quito.

19:18 hs: La candidata para la presidencia del Congreso por el partido de Acción Popular, María del Carmen Alva, emite su voto.

18:41 hs: Iniciaron las primeras votaciones en el Pleno.

Con el llamado de asistencia de los congresistas y una breve explicación sobre el proceso de votación para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República y que posteriormente, será el encargado de tomar la presidencia del país —conforme a los incisos establecidos en el artículo 12 del Reglamento de la institución legislativa—, se inició a las 6:00 p. m. la Sesión Extraordinaria del Pleno.

“Se ruega, por favor, a los congresistas que están de pie en diversos lugares que tomen asiento para mantener un poco más de orden”, señaló el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien preside la junta. Asimismo, es importante precisar que se les llamará a los legisladores en orden alfabético para que reciban su cédula de votación.

Luego de recibir la papeleta, se deberá registrar el voto en la cámara secreta instalada y finalmente deberá ser depositada en el ánfora. El documento de sufragio tiene los nombres de los candidatos a la presidencia del Congreso de la República.

En cuanto a los escrutadores que firmaron las cédulas de votación fueron los congresistas: Lady Camones de Alianza para el Progreso y Alejandro Cavero de Avanza País. Por tanto, en la Mesa Directiva que lidera esta sesión se encuentran acompañando a Rospigliosi, el segundo y tercer vicepresidente del Congreso; Waldemar Cerrón e Ilich López, respectivamente. Todos ellos fueron los primeros en votar.

BANCADA DE FUERZA POPULAR OFRECE SU APOYO A MARÍA DEL CARMEN ALVA

La bancada de Fuerza Popular anunció su respaldo a la candidatura de María del Carmen Alva para la presidencia del Congreso, tras la censura de José Jerí. El vocero César Revilla informó que la decisión fue adoptada como parte del proceso para definir la nueva Mesa Directiva.

Revilla precisó que el apoyo está acompañado de una agenda centrada en seguridad ciudadana, inteligencia y control migratorio. Señaló además que el país requiere orden y estabilidad en el actual contexto político.

“El país necesita orden y estabilidad. Nos opusimos a la censura no por personas, sino para evitar mayor inestabilidad; no defendemos gobiernos, sino al Perú”, sostuvo en conferencia de prensa.

MIEMBROS DE LA FISCALÍA RECOGEN EVIDENCIAS EN PALACIO DE GOBIERNO

De acuerdo con un enlace en vivo para 24 Horas – Edición Extraordinaria, esta tarde, a pocas horas de la votación para elegir al nuevo presidente del Congreso de la República, cinco fiscales ingresaron a la Casa de Pizarro para realizar diligencias presuntamente relacionadas con el caso de las contrataciones en el Estado, tras las visitas de mujeres durante largas horas al despacho presidencial de Jerí.

¿CÓMO SE ELEGIRÁ AL PRESIDENTE DEL CONGRESO?

Según el Reglamento del Congreso, las listas deben contar con el respaldo de un grupo parlamentario. Durante la sesión, los congresistas votarán y se proclamará ganador a quien obtenga mayoría simple; de no lograrse, habrá una segunda vuelta entre las dos listas más votadas. El candidato electo jurará y asumirá el cargo de inmediato.

Es preciso señalar que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, citó a una sesión presencial para elegir al nuevo titular del Parlamento, quien culminará el Período Anual de Sesiones 2025-2026. La reunión se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 6:00 p. m., en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión.

SE OFICIALIZAN CANDIDATURAS A LA MESA DIRECTIVA

Luego de la aprobación de censura contra José Jerí, quien era encargado presidente de la República, en su calidad de titular de la Mesa Directiva del Congreso, se han presentado candidaturas ante la Oficialía Mayor del Congreso para disputar la dirección de la Mesa Directiva en la sesión programada para este miércoles.

Las candidaturas que se inscribieron son: Segundo Héctor Acuña Peralta, de Honor y Democracia, María del Carmen Alva Prieto, de Acción Popular, Edgar Cornelio Reymundo Mercado, de Bloque Democrático Popular, y José María Balcázar Zelada, de Perú Libre.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el analista político, César Campos, señaló que ya no hay tiempo para entrar en negociaciones ultrafinas. "Yo creo que el objetivo, el fin que tiene la próxima administración gubernamental es garantizar la transparencia de las elecciones, que estas se lleven a cabo de la manera más adecuada", precisó. Por otro lado, también resaltó que es importante enfatizar el tema de la inseguridad ciudadana.

CENSURA A JOSÉ JERÍ

Esta tarde, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento Nacional aprobó censurar a José Jerí Oré, en su función de presidente del Congreso, encargado de la Presidencia de la República.

El nuevo mandatario que reemplazará a Jerí será elegido mañana 18 de febrero. El hasta hace poco presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi del partido de Fuerza Popular, señaló que los candidatos podrán presentar sus postulaciones hasta las 6:00 pm del día de hoy.

"En tal sentido, la Mesa Directiva comunica que la elección al cargo de Presidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026", precisó Rospigliosi quien pasaría a tomar el cargo de primer vicepresidente de la República.

Cabe resaltar que la Mesa Directiva actual no ha sido censurada, más que el puesto que ocupaba José Jerí. Entre los nombres que se vocean para el reemplazo como presidente del Congreso y que posteriormente, asumiría las funciones como líder del Ejecutivo, se encuentran: María del Carmen Alva, José Balcázar y Roberto Chiabra.

Es importante mencionar que la última aparición de José Jerí fue hace unas horas en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno para el tradicional cambio de guardia a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

NOTA ANTERIOR

El Parlamento Nacional se reúne hoy en sesión extraordinaria, en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, para debatir las siete mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí.

El debate, que se iniciará a las 10 de la mañana, se centra en los cuestionamientos por sus reuniones no registradas con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares en el Estado.