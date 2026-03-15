José María Balcázar presenta a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros

JURAMENTACIÓN DEL GABINETE MINISTERIAL

La ceremonia comenzó con un agradecimiento por parte de Balcázar a todos los ministros del anterior gobierno de José Jerí.

18:20 hs: Oficialmente, Denisse Miralles jura como la nueva presidenta del Consejo de Ministros.

¿QUIÉNES SON LOS MINISTROS?

Las tomas de mando de los 18 ministerios fueron:

· Gerardo Arturo López Gonzales a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas

· Hugo de Zela a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores

· Luis Enrique Arroyo Sánchez a cargo del Ministerio de Defensa

· Hugo Alberto Begazo de Bedoya a cargo del Ministerio del Interior

· Luis Enrique Jiménez Borra a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

· Belfurt Manuel Castillo Vera a cargo del Ministerio de Educación

· Luis Quiroz a cargo del Ministerio de Salud

· Oscar Fernández a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

· César Manuel Quispe Luján a cargo del Ministerio de la Producción

· José Fernando Reyes Llanos a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

· Ángelo Alfaro Lombardi a cargo del Ministerio de Energía y Minas

· Aldo Prieto a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

· Wilder Sifuentes a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

· Felipe Meza a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

· Hary Yzarra Trelles a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

· Lily Vasquez Dávila a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

· Nelly Paredes del Castillo a cargo del Ministerio del Ambiente

· Fátima Altabás Kajatt a cargo del Ministerio de Cultura

De estos 18 titulares ministeriales, 6 son los que han continuado en su cargo que obtuvieron durante el gobierno de José Jerí, mientras que 12 fueron quienes se incorporaron al gabinete Balcázar.

Los seis ministros que fueron ratificados son los siguientes: Luis Quiroz, Aldo Prieto, Hugo de Zela, Wilder Sifuentes, César Quispe y Óscar Fernández.

¿A QUÉ HORA SERÁ LA JURAMENTACIÓN?

En medio de gran expectativa, el presidente interino José Balcázar tomará juramento hoy a las 6:00 pm a su primer gabinete ministerial, el cual estará liderado por el economista Hernando de Soto, a pesar de los rumores de su continuidad como Premier, los cuales fueron desmentidos por el mismo y aseguró que mañana viajaría a Arequipa, debido a las fuertes lluvias ocurridas en la región, que hasta el momento ha dejado 6 muertos y miles de damnificados.

SABE CONSENSUAR

Balcázar Zelada dijo que designó a Hernando de Soto como premier para garantizar el modelo económico y contar con las líneas maestras hasta el final de la gestión.

Asimismo, destacó que el coautor del libro "El otro sendero" sabe consensuar y es un hombre de mucha experiencia profesional dentro y fuera del país, informa Andina.

¿DÓNDE SERÁ LA JURAMENTACIÓN DEL GABINETE MINISTERIAL?

El Palacio de Gobierno afina los detalles para la ceremonia oficial en la que se dará a conocer al nuevo Consejo de Ministros. El mandatario José Balcázar, sucesor de José Jerí, será el encargado de tomar juramento a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, quien asumirá funciones junto a los 18 titulares de las distintas carteras ministeriales.