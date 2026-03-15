Fernando Rospigliosi: Conservar varios ministros permite cierta continuidad y evita cambios bruscos

En entrevista con RPP, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi destacó que en la conformación del nuevo Gabinete Ministerial, que lidera la exministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, se haya privilegiado la permanencia de varios ministros en sus portafolios.

"El hecho de conservar varios ministros da cierta continuidad. En otros casos, los viceministros han asumido, como el caso de Economía (...). Entonces, eso permite cierta continuidad y evita cambios demasiados bruscos, que no vaya a entrar un ministro y cambiar a toda la plana del ministerio", señaló.

GASTO PÚBLICO

De otro lado, Rospigliosi Capurro se pronunció a favor de que se limite la posibilidad de que el Parlamento aumente el gasto público y respaldó la posición de la premier Miralles, quien dijo que acudiría hasta el Tribunal Constitución (TC) para que el Congreso de la República no tenga iniciativa de gasto.

"Hay que tener cuidado, porque es fácil hacer propuestas para gastar; pero de dónde salen los recursos. El presupuesto es limitado, a veces las mismas personas que proponen más gastos son quienes a la vez hacen propuestas para tener menos ingresos públicos, no quieren más inversión", advirtió.