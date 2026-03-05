Premier Miralles: Estamos preparando nuestra presentación, confiamos que nos darán el voto de confianza

La premier Denisse Miralles expresó su confianza que los parlamentarios otorguen el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera. Indicó que están demostrando que trabajan a tiempo completo para solucionar los problemas del país.

"Estamos preparando (nuestra presentación) y confiando que los señores congresistas van a darle el voto a este Gabinete, porque está demostrando desde un primer momento que está al servicio del país y atendiendo lo más importante y lo más importante es que los peruanos puedan sentirse seguros e ir con tranquilidad al proceso electoral que viene el otro mes", manifestó.

PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO

Dijo también que ya se firmaron los oficios para las reuniones con las bancadas parlamentarias, previa a su presentación ante el Pleno. Destacó que pusieron "total flexibilidad" a la fecha para estos encuentros, que podrían culminar la próxima semana.

Como se recuerda, el Gabinete Ministerial que preside Denisse Miralles se presentarán ante el pleno del Congreso el próximo miércoles 18 de marzo, donde expondrá la política general de gobierno y solicitará el voto de investidura, informa Andina.