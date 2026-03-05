Congreso llama al ministro de Energía y Minas para que explique restricción en abastecimiento de gas

Los legisladores aprobaron citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, para que informe sobre la situación energética del país tras la fuga y explosión ocurrida el 1 de marzo en el sistema de transporte de gas natural, que ha provocado limitaciones en el suministro de gas natural vehicular (GNV).

La restricción en el abastecimiento de GNV afecta a miles de usuarios a nivel nacional, que dependen de este combustible para sus actividades laborales, además de generar posibles impactos en sectores productivos e industriales vinculados al uso del gas, informa Correo.

ACCIONES INMEDIATAS

En paralelo, la fiscalía inició indagaciones para determinar las causas de la deflagración registrada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco. Especialistas han advertido que la situación podría agravarse si el problema no se soluciona en un plazo aproximado de 14 días.

Según lo aprobado por el Parlamento Nacional, Alfaro Lombardi deberá presentarse ante el pleno del Parlamento Nacional el jueves 5 de marzo a las 16:00 horas para brindar explicaciones sobre las acciones inmediatas adoptadas por su sector para hacer frente a la emergencia.