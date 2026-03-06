José Balcázar: juicio en su contra por presunta difamación se postergó hasta que culmine su mandato

Según informa RPP, el juicio contra el presidente José Balcázar por presunta difamación, que debía iniciar este viernes 6 de marzo, fue pospuesto hasta el próximo 27 de agosto, fecha en la que el actual mandatario ya habrá terminado su gestión.

La decisión fue tomada por la jueza Hiroko Hiyane, del Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a solicitud de Balcazar Zelada, quien sustentó su pedido basándose en el artículo 117 de la Constitución.

AUTOR DE LA QUERELLA

Dicho artículo señala que un presidente de la República no puede ser acusado por delitos comunes cometidos antes o durante el cargo, sobre los cuales tiene una inmunidad que suspende cualquier proceso judicial hasta que culmine su gestión.

Por ello, la jueza resolvió postergar el inicio del juicio. El autor de la querella es el abogado Yuri Díaz, exvicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, quien acusa al mandatario de difamarlo mediante una publicación en Facebook.