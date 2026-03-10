ADEX pide estabilidad e invoca al Congreso a otorgar el voto de confianza al Gabinete Miralles

En un comunicado, la Asociación de Exportadores (ADEX) pidió al Congreso otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera Denisse Miralles. Advierte que el país enfrenta una etapa crítica que afectan su desarrollo económico y social.

Señala, que el país atraviesa eventos climáticos extremos en varias regiones, además de una emergencia energética y tensiones internacionales que presionan al alza el precio del petróleo. Hechos que ocurren a pocas semanas de un proceso electoral.

BANCADAS DEL CONGRESO

ADEX también instó a los actores políticos, sociales y económicos a privilegiar el bienestar del país antes que intereses particulares o partidarios. Destacó que la estabilidad institucional permitirá mantener el funcionamiento de las cadenas productivas.

Asimismo, exhortó a las bancadas del Congreso a mantener la estabilidad del país. Por ello, solicitó conceder el voto de confianza al gabinete señalando que el Perú requiere mensajes claros de confianza, predictibilidad y responsabilidad política.