Premier Miralles sobre bancadas que no darán voto de confianza: Primero deberían escuchar al Gabinete

Ante el anuncio de algunas bancadas del Congreso de la República (Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular) que señalaron categóricamente no darán el Voto de Confianza al Gabinete que lidera Denisse Miralles, la referida funcionaria se pronunció.

“No deberían negar una confianza si ni siquiera han escuchado el planteamiento nuestro (sobre la política general de gobierno) si ni siquiera han visto detalles el plan desarrollado y las acciones que está realizando el Poder Ejecutivo”, manifestó al respecto.

RONDA DE DIÁLOGO

Señaló que oportunamente han pedido reuniones con los integrantes de las diferentes bancadas del Parlamento Nacional, varios aceptaron, para una ronda de diálogo previo a lo que será la presentación del Gabinete Ministerial en el Pleno, el próximo 18 de marzo.

“Han confirmado la mayoría de ellos; los que no, esperamos que pronto lo hagan. Creemos que tenemos los argumentos, las acciones que estamos realizando le dan la estabilidad que necesita el país y la atención que necesitan los ciudadanos”, agregó.