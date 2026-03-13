Premier Miralles: Reuniones con bancadas sobre el Voto de Confianza han sido positivas y constructivas

La premier Denisse Miralles comentó sobre las distintas reuniones, que junto a algunos integrantes de su Gabinete Ministerial, viene sosteniendo con distintas bancadas parlamentarias con miras al Voto de Confianza que solicitará en unos días.

“Considero que han sido todas muy positivas porque nos han dado la oportunidad de explicar nuestro plan de trabajo de aquí a julio, y además han sido espacios constructivos, donde hemos recibido comentarios y sugerencias de los señores congresistas para que estos planteamientos sean más efectivos”, señaló.

REUNIONES PROGRAMADAS

La funcionaria precisó que todavía le quedan reuniones programadas con otras bancadas parlamentarias; hasta el momento se ha reunido con representantes de Fuerza Popular, Acción Popular y Honor y Democracia, encuentros que calificó de muy positivos.

La presentación del Gabinete Ministerial ante el Congreso de la República está prevista para el próximo 18 de marzo. Donde la premier Mirelles expondrá la política general de gobierno y solicitará el voto de investidura de la Representación Nacional.