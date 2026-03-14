Perú y Chile reanudarán de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional sobre migración irregular

El canciller Hugo de Zela informó, tras una conversación telefónica con su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, que el Perú y Chile reanudarán de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras.

Donde se discutirán temas como la vigilancia conjunta de la frontera, intercambio de información, el uso de medios electrónicos para detectar cruces irregulares, entre otros. El fin es tener una migración ordenada.

Nuestro ministro de Relaciones Exteriores recordó que el Perú, lamentablemente, en estos momentos no tiene la capacidad de recibir a más migrantes irregulares y que este no es un problema solo de Chile.

COOPERACIÓN REGIONAL

Es por ello, dijo el diplomático De Zela, que está tomando contacto con representantes de los países fronterizos para generar una adecuada cooperación regional que limite el crecimiento de la migración irregular.

Finalmente, resaltó que su homólogo chileno expresó la intención de mejorar la infraestructura de los pasos habilitados y optimizar la atención, para potenciar el intercambio comercial y turístico entre Tacna y Arica.