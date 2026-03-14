Premier Miralles pide unidad al país para seguir generando estabilidad y crecimiento económico

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante la visita de trabajo realizada en la víspera a la región Lambayeque, aseguró que el Gobierno busca siempre brindar soluciones rápidas y reales en beneficio de toda la población.

"Nos quedan menos de cien días en la gestión y estamos comprometidos en brindar soluciones reales y dejar el camino listo para que la siguiente gestión pueda emprender las reformas que nuestro país necesita", señaló a la agencia Andina.

SOCIEDAD TRABAJA UNIDA

Asimismo, la jefa del Gabinete ministerial pidió la unidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los gobiernos regionales y locales y de la ciudadanía en general, para seguir generando estabilidad y crecimiento económico en el país.

"Nuestro país nos necesita más unidos que nunca al Poder Ejecutivo, al Congreso, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, a la población. No podemos seguir viviendo en la inestabilidad. El crecimiento económico se genera cuando la sociedad está en paz, cuando la sociedad trabaja unida", indicó.