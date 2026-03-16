Premier Miralles sobre Voto de Confianza: Exposición no será tan larga pero sí concreta

La premier Denisse Miralles señaló que durante su presentación ante el Legislativo, junto del Gabinete Ministerial, para solicitar el voto de confianza, esperan convencer a los congresistas que el país necesita unidad, también esperan lograr que el ciudadano recupere la fe en sus líderes.

“Más que estar pensando en los cálculos políticos, creo que nosotros apostamos por convencer a los congresistas que es momento que nuestro país nos vea unidos. Que el peruano vuelva a recuperar la confianza en sus líderes, que juntos podemos acabar con estos problemas que tiene y sentar las bases para que el siguiente gobierno, que debería durar los cinco años, nos permita dar ese salto de crecimiento que el país hace rato se está perdiendo por esas confrontaciones políticas”, declaró.

TEMA DEL GAS

En entrevista con RPP, la funcionaria refirió que su exposición no será tan larga pero sí concreta, a fin de mostrar los resultados de las acciones desarrolladas en estos primeros 15 días de gestión, así como lo que queda pendiente y se puede trabajar en los 134 días que todavía tienen de gobierno.

Finalmente, indicó que buscarán dejar encaminados algunos proyectos para la próxima administración, como en el tema del gas, donde buscarán sentar las bases para la colocación de una nueva infraestructura que evite el depender de un único ducto y así evitar situaciones como la ocurrida.