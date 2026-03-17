Luz Pacheco reconoce que hubo irregularidades en el TC respecto al caso del prófugo Vladimir Cerrón

En entrevista con El Comercio, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, reconoció que hubo irregularidades en la entidad, en lo que se refiere al trámite del hábeas corpus que interpuso el procesado Vladimir Cerrón Rojas, para anular la prisión preventiva en su contra.

Señaló que el recurso no recibió la aprobación del coordinador de comisión para que sea elevado a debate del pleno, como al final se hizo y la audiencia fue el 11 de marzo, sustento el pedido Humberto Abanto, defensa del prófugo, quedando el caso para el debate y votación de los magistrados.

“Quiero que la ciudadanía lo sepa, que hubo algo irregular; cuando llega uno de estos casos pasa a una comisión, que puede ser de debido proceso, hábeas corpus, amparo, un asesor de esa comisión proyecta esa ponencia y el coordinador de la comisión, si está de acuerdo, le pone un viso, sino la devuelve hasta que sea conforme; en este caso, lo que he visto es que el coordinador de esta comisión no visó el proyecto porque había sido coordinado directamente con despacho", indicó.

PRISIÓN PREVENTIVA

En esa línea, la magistrada Pacheco Zerga dijo categórica que no habrá debate ni votación final sobre ese caso hasta que una investigación interna esclarezca plenamente por qué no se siguió el procedimiento legal, como está señalado en el reglamento de la entidad.

El no habido es el candidato presidencial del partido Perú Libre, pero no puede hacer campaña política como desea porque sería detenido. La orden judicial en su contra es por la investigación penal de presuntos aportes de campaña ilícitos a su agrupación en 2021.