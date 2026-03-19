Premier Arroyo: El Poder Ejecutivo pondrá todos los esfuerzos para revertir la inseguridad ciudadana

En entrevista con RPP, Luis Arroyo, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que el Gobierno pondrá todos los esfuerzos necesarios para revertir la ola de inseguridad ciudadana que azota al país.

"Siempre hacemos esfuerzos (para luchar contra la inseguridad ciudadana), vamos a poner todos nuestros esfuerzos al servicio del país para que esto se revierta. Tenemos que tener la seguridad de que esto se va a revertir", indicó.

LAS TRES ARMAS

Dijo también que en los próximos días se reunirá con altos mandos de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de potenciar la seguridad ciudadana y reiniciar las acciones implementadas contra la delincuencia por el bien del país.

"Vamos a ver, junto con los representantes de las tres armas, todos los planes que hay para luchar contra la minería ilegal, el narcotráfico, contra la criminalidad", manifestó categórico el funcionario Arroyo Sánchez.