ONPE entrega a Cancillería material electoral para voto de peruanos en el extranjero

Más de 33 toneladas de material serán distribuidas a oficinas consulares para los comicios del 12 de abril, en los que participarán más de 1.19 millones de peruanos fuera del país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó este domingo a la Cancillería el material electoral que será utilizado en el voto de los peruanos residentes en el extranjero durante las Elecciones Generales 2026. Este proceso forma parte del despliegue logístico que permitirá garantizar la participación de más de 1 millón 192 mil ciudadanos fuera del país, según el padrón electoral vigente .

El envío comprende 33 toneladas de material, entre cabinas de votación, ánforas, cédulas de sufragio, actas y otros documentos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral en el exterior. Estos insumos serán distribuidos a más de un centenar de oficinas consulares, encargadas de organizar los comicios en distintas ciudades del mundo.

El traslado se realizó desde el almacén de la ONPE en Lurín hacia la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante camiones monitoreados por GPS y con resguardo de la Policía Nacional. Según informó el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, este proceso es resultado de una coordinación estrecha con la Cancillería para asegurar el correcto desarrollo de las elecciones y agilizar la entrega de resultados mediante el uso de tecnología en puntos estratégicos.

PERUANOS EN MEDIO ORIENTE

No obstante, se confirmó que algunos peruanos en determinadas zonas no podrán votar por motivos de seguridad, debido a la situación de conflicto en Medio Oriente. Mientras tanto, la ONPE continúa con el ensamblaje del material electoral que será distribuido en el territorio nacional en los próximos días, como parte del cronograma rumbo a los comicios del 12 de abril.