Ángelo Alfaro: ministro de Energía y Minas renuncia en medio de cuestionamientos por denuncia

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El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, presentó anoche su carta de renuncia al puesto, en medio de fuertes críticas luego que una mujer lo denunciara por presuntamente agredirla sexualmente cuando era una adolescente de 16 años.

La Presidencia de la República en un comunicado informó que aceptó su dimisión y le agradeció los servicios prestados durante su gestión. También reconoció “su compromiso y esfuerzo al frente de un sector estratégico para el desarrollo del país”.

ESCLARECER EL CASO

Alfaro Lombardi se vio envuelto en un escándalo luego que, en un reportaje periodístico, una mujer lo denunciara por agresión sexual, hecho ocurrido el año 2000 en la ciudad Pucallpa, cuando el funcionario tenía 47 años y ella era menor de edad.

El hoy exministro rechazó estas acusaciones, señaló que se enamoró, que convivieron y que tuvieron un hijo. Afirma que esta denuncia tendría motivaciones personales o económicas, además que será la Fiscalía la encargada de esclarecer el caso.