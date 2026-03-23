Waldir Ayasta Mechán jura como nuevo ministro de Energía y Minas

Esta tarde, lunes 23 de marzo, Waldir Ayasta juró como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el segundo del gabinete que lidera Luis Arroyo Sánchez.

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente José Balcázar tomó juramento a Ayasta Mechán, que reemplazara al renunciante Ángelo Alfaro.

Hasta su nombramiento, laboraba como Gerente Corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión y, previamente, ocupó el cargo de viceministro de Electricidad desde abril de 2025.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Mecánico Eléctrica: Graduado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque).

Posgrados: Magíster en Administración de Estrategias de Empresas y doctor en Administración por la Universidad Nacional del Callao.

Especialización Internacional: Posee estudios en Alta Dirección Empresarial por el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) y certificación PMI en gerencia de proyectos por la PUCP.

Experiencia Docente: Catedrático en la Facultad de Ingeniería Mecánica y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).