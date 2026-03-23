Elecciones 2026: sigue en vivo la primera fecha del debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones dará inicio este lunes al primer debate presidencial de las Elecciones Generales 2026, donde los candidatos expondrán sus propuestas ante el país. Esta jornada marca el arranque de una serie de encuentros clave para el voto informado.

En esta primera fecha, uno de los ejes centrales será la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Los aspirantes deberán plantear estrategias frente al incremento de la delincuencia y el accionar de bandas organizadas en distintas regiones.

Otro de los temas principales será la integridad pública y la lucha contra la corrupción. En este bloque, los candidatos presentarán medidas para fortalecer la transparencia del Estado y combatir prácticas irregulares en las instituciones.

Estos dos ejes temáticos se mantendrán durante las primeras jornadas del debate, que continuarán el martes 24 y miércoles 25 de marzo. De esta manera, se busca que todos los postulantes aborden los mismos temas en igualdad de condiciones.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS QUE PARTICIPARÁN EN ESTA PRIMERA ETAPA DEL DEBATE PRESIDENCIAL?

El lunes 23 de marzo participarán María Soledad Pérez Tello, José Luna, Alfonso López Chau, Yonhy Lescano, Carlos Álvarez, Fernando Olivera, Wolfgang Grozo, César Acuña, José Williams, Rafael López Aliaga y Álex Gonzáles.

Para el martes 24 de marzo están programados Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra, Ricardo Belmont, Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli, Armando Massé, George Forsyth, Carlos Espá, Carlos Jáico, Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos.

En tanto, el miércoles 25 de marzo debatirán Ronald Atencio, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Enrique Valderrama, Roberto Chiabra, Mario Vizcarra, Jorge Nieto, Keiko Fujimori, Mesías Guevara, Herbert Caller, Rafael Belaunde y Rosario Fernández.

¿DÓNDE VER Y A QUÉ HORA ES EL DEBATE PRESIDENCIAL HOY?

La transmisión de estas jornadas se realizará en vivo a nivel nacional a las 8:00 pm a través de TV Perú y la señal de JNE Media, además de las plataformas digitales oficiales.

¿QUIÉNES SON LOS MODERADORES PARA ESTAS 3 JORNADAS?

Los debates estarán moderados por la conductora de Buenos Días Perú, Claudia Chiroque, de Panamericana Televisión, junto al periodista Fernando Carvallo de RPP, quienes estarán a cargo de conducir las jornadas programadas.

BLOQUE SEGURIDAD CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Marisol Pérez Tello: “Nosotros gobernaremos desde la ley con una policía y un Poder Judicial autónomo”.

José Luna Gálvez: “Vamos a cortar los bonos y gastos del Estado para que sean destinados a la seguridad ciudadana”.

Alfonso López Chau: “Derogaremos todas las leyes pro crimen y reformaremos radicalmente la Policía Nacional”.

Carlos Álvarez: “Vamos a enfrentar a las mafias y al crimen organizado”.

Yonhy Lescano: “Es indispensable reorganizar a la Policía Nacional porque tenemos malos elementos que pertenecen a organizaciones criminales”.

Fernando Olivera: “Aniquilaré a las organizaciones criminales, a los sicarios, a los extorsionadores y a los corruptos”.

Wolfgang Grozo: “Garantizamos orden con seguridad, aplicando una inteligencia estratégica, reforma y modernización de la Policía”.