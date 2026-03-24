Gobierno evalúa derogar decreto sobre reorganización de Petroperú

El Gobierno viene evaluando la posible derogatoria del Decreto de Urgencia 010-2025 que establece la reorganización de Petroperú. Así lo informó la Presidencia de la República tras una reunión sostenida entre el mandatario José María Balcázar y representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe).
Durante el encuentro, el jefe de Estado señaló que la medida busca analizar a profundidad la situación actual de la petrolera estatal, en un contexto marcado por la crisis energética global. En ese sentido, no descartó dejar sin efecto la norma aprobada a fines de 2025, con el objetivo de fortalecer la empresa y garantizar su sostenibilidad.
Cabe recordar que el Decreto de Urgencia 010-2025 fue promulgado el 31 de diciembre de 2025 durante la gestión del expresidente José Jerí, generando posiciones encontradas respecto a la reestructuración de la compañía estatal.
INYECCIÓN ECONÓMICA
En paralelo, el actual Gobierno del presidente Balcázar anunció una inyección económica superior a los 500 millones de soles para Petroperú, con el fin de reactivar plenamente sus operaciones. Se espera que en los próximos días se oficialice la decisión final sobre la continuidad o derogación de la norma.