Gobierno evalúa derogar decreto sobre reorganización de Petroperú

El presidente José María Balcázar anunció que en los próximos días se tomará una decisión sobre la norma aprobada en 2025.

El Gobierno viene evaluando la posible derogatoria del Decreto de Urgencia 010-2025 que establece la reorganización de Petroperú. Así lo informó la Presidencia de la República tras una reunión sostenida entre el mandatario José María Balcázar y representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe).

Durante el encuentro, el jefe de Estado señaló que la medida busca analizar a profundidad la situación actual de la petrolera estatal, en un contexto marcado por la crisis energética global. En ese sentido, no descartó dejar sin efecto la norma aprobada a fines de 2025, con el objetivo de fortalecer la empresa y garantizar su sostenibilidad.

Cabe recordar que el Decreto de Urgencia 010-2025 fue promulgado el 31 de diciembre de 2025 durante la gestión del expresidente José Jerí, generando posiciones encontradas respecto a la reestructuración de la compañía estatal.

INYECCIÓN ECONÓMICA

En paralelo, el actual Gobierno del presidente Balcázar anunció una inyección económica superior a los 500 millones de soles para Petroperú, con el fin de reactivar plenamente sus operaciones. Se espera que en los próximos días se oficialice la decisión final sobre la continuidad o derogación de la norma.