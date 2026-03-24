Elecciones 2026: sigue en vivo la segunda jornada del debate presidencial

Este martes 24 de marzo, desde las 8:00 p.m., se desarrolla en vivo la segunda jornada del ciclo del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de Lima. El evento reúne a once candidatos que buscan convencer al electorado con sus principales propuestas de gobierno en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Aunque inicialmente estaban previstos doce aspirantes, el representante de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no participa debido a su condición de prófugo de la justicia. Entre los candidatos presentes destacan Álvaro Paz de la Barra, Fiorella Molinelli, Ricardo Belmont y George Forsyth, junto a otros representantes de diversas agrupaciones políticas.

El debate se estructura en cuatro bloques definidos. En el primero, los postulantes presentan sus planes de gobierno y prioridades; en el segundo, responden preguntas ciudadanas recogidas mediante la plataforma “Voto Informado”, lo que permite incorporar directamente las inquietudes de la población en la discusión.

INTERCAMBIO ENTRE CANDIDATOS

El tercer bloque contempla el intercambio entre candidatos organizados en ternas, con réplicas y dúplicas bajo un estricto control de tiempo. Finalmente, cada participante dispone de un espacio para emitir un mensaje final dirigido a los votantes, sintetizando sus propuestas y buscando captar el respaldo ciudadano en esta etapa clave de la campaña electoral.