José Williams: candidato presidencial fue internado las últimas horas en una clínica para una cirugía

El general EP (r) José Williams Zapata, candidato presidencial de Avanza País, fue ingresado en una clínica local en las últimas horas para someterse a una intervención quirúrgica.

Según declaró a RPP Fernán Altuve, postulante a la Primera Vicepresidencia y al Senado por dicha agrupación política, se trata de una “intervención ambulatoria, no de emergencia”.

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA

Indicó que durante sus viajes de campaña, Williams presentó una “molestia en la pierna”, por lo que ayer, acudió a una clínica, donde le diagnosticaron una “hernia inguinal” que requirió cirugía.

Altuve Febres Lores dijo que la operación se realizó este miércoles a las 6:00 a.m., y que el general EP podría ser dado de alta mañana para retomar sus múltiples actividades de campaña.