Elecciones 2026: sigue en vivo tercera jornada del debate presidencial

La tercera jornada del debate presidencial rumbo a las elecciones generales 2026 se desarrolla este miércoles 25 de marzo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, reúne a 12 postulantes que buscan alcanzar la Presidencia de la República.

Este debate forma parte de una serie de seis fechas programadas debido a la participación de 36 organizaciones políticas. En cada jornada intervienen 12 candidatos, distribuidos en grupos de tres, bajo un formato que incluye exposiciones individuales, réplicas entre contendores y espacios de interacción directa, lo que permite contrastar propuestas en tiempo real.

Durante esta tercera fecha, los aspirantes al sillón presidencial abordan temas clave como la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, la integridad pública y la lucha contra la corrupción. El esquema contempla cuatro bloques: dos de exposición con réplicas en ternas, uno de preguntas ciudadanas y un último espacio destinado al mensaje final de cada participante.

KEIKO FUJIMORI VS JORGE NIETO

Entre los candidatos que protagonizan esta jornada destacan Keiko Fujimori, Jorge Nieto, Roberto Chiabra y Mesías Guevara, quienes integran distintos grupos junto a otros postulantes. Cada uno dispone de un minuto para presentar sus propuestas antes de responder a las intervenciones de sus adversarios en un intercambio directo que busca informar al electorado.