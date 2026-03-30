Elecciones 2026: sigue en vivo la cuarta jornada del debate presidencial

La segunda ronda del debate presidencial rumbo a las Elecciones 2026 se inicia este lunes 30 de marzo con una jornada decisiva para los candidatos, quienes presentarán sus principales propuestas ante el país. El evento se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima, bajo estrictas medidas de seguridad y con transmisión en horario estelar.

En esta primera fecha de la ronda, participan representantes de doce organizaciones políticas, agrupados en ternas con el objetivo de fomentar el contraste de ideas y un intercambio más dinámico. Cada bloque cuenta con tiempos estrictamente cronometrados para garantizar equidad en las intervenciones y evitar interrupciones entre los postulantes.

El formato del debate contempla cuatro bloques temáticos. El primero está enfocado en educación, tecnología e innovación, donde los aspirantes presentan sus propuestas para mejorar el sistema educativo y promover el uso de herramientas digitales. El segundo bloque está dedicado a la participación ciudadana, en el que los candidatos responden preguntas formuladas directamente por la población.

EMPLEO, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO

En la tercera etapa, el eje central es empleo, desarrollo y emprendimiento, uno de los temas más esperados por los electores. Finalmente, en el cuarto bloque, cada candidato dispone de un mensaje de cierre para reforzar sus propuestas y dirigirse directamente a los votantes, en una jornada que marcará el rumbo de la campaña electoral en los próximos días.