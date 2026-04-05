Fernando Rospigliosi: Gabinete Arroyo solicitará voto de confianza tras Elecciones Generales 2026

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que el Gabinete Ministerial liderado por Luis Arroyo se presentará ante el Pleno, para solicitar el voto de confianza, tras las Elecciones Generales 2026.

Dijo también que, si bien aún no se determinó una fecha exacta, se acordó que la sesión sea luego de los comicios del 12 de abril, tras la reunión que sostuvo con el premier Arroyo Sánchez en su reciente visita al Parlamento Nacional.

SUCESIVAS CRISIS

Rospigliosi Capurro señaló que la presentación del gabinete servirá para escuchar las estrategias del Poder Ejecutivo respecto a temas como la criminalidad, que desde hace tiempo viene "causando zozobra y terror entre la población".

Finalmente, manifestó que "las sucesivas crisis" y cambios en el gabinete "no ayudan" a la lucha contra la delincuencia. "Perú requiere estabilidad para poder ganar esta batalla, esta guerra, cosa que todos deseamos", agregó.