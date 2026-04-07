Voto de Confianza: premier Arroyo comenzará reuniones con distintas bancadas parlamentarias

En entrevista con Exitosa, la ministra de Cultura, Fátima Altabás, se refirió a la próxima presentación del Gabinete ante el Pleno del Parlamento Nacional, para exponer las acciones que desarrollará el Ejecutivo y solicitar el Voto de Confianza.

El Gabinete de Luis Arroyo ya cuenta con fecha para su presentación, será el próximo jueves 16 de abril, cuatro días después de las Elecciones 2026. La ministra Altabás Kajatt se mostró confiada que al final lograrán obtener el respaldo del Congreso.

FUERZAS POLÍTICAS

"Estamos confiados que vamos a lograr el voto de embestidura. Ya el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que va a tener reuniones con las distintas bancadas para explicar las acciones que vamos a desarrollar", indicó.

Dijo también que el premier Arroyo Sánchez ya pactó reuniones con las fuerzas políticas del Legislativo para exponer sus propuestas. Los encuentros se iniciarían la próxima semana. Esperan que "todas las bancadas estén presentes", señaló.