Miembros de mesa: ¿A qué hora deben presentarse los titulares y suplentes al local de votación?

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los nueve miembros de mesa, 3 titulares y 6 suplentes, deben estar a las 06:00 en el local de votación. Todos tienen que estar presentes en la instalación de la mesa de sufragio y firmar el acta correspondiente.

De lo contrario, serán multados con 275 soles. Si están presentes los titulares de la mesa, los suplentes proceden a emitir su voto y retirarse. En caso falten miembros de mesa, se solicitará apoyo a los electores que se encuentran en la cola, hasta completar los tres integrantes.

CÁMARAS SECRETAS

Por otro lado, Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, dijo a Andina que las mesas de votación tendrán dos cámaras secretas para agilizar el sufragio, ante la cantidad de partidos que participan y los comicios simultáneos.

“El tiempo que tienen los electores para emitir su voto es de un minuto, sin embargo, no pasa nada si se toma un poco más de tiempo; estimamos que puede durar un minuto o minuto y medio, por eso tendremos dos cámaras secretas”, explicó.