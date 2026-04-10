Rafael López Aliaga plantea medidas de seguridad y reformas económicas en entrevista final de campaña

En el programa Pulso Electoral de Panamericana Televisión, el conductor Óscar Eduardo Bravo entrevistó al candidato presidencial Rafael López Aliaga en la etapa final del proceso electoral. Durante la conversación, el candidato indicó que presentaba problemas de salud debido a la intensidad de la campaña y su participación en múltiples mítines. También destacó haber recorrido diversas regiones del país.

Sobre seguridad ciudadana, López Aliaga expresó preocupación por el incremento de la delincuencia. Cuestionó propuestas de otros actores políticos y planteó la aplicación de medidas más estrictas frente a delitos como la extorsión y el sicariato. Asimismo, propuso el uso de herramientas de inteligencia y la intervención de instancias militares en ciertos casos.

En cuanto a su perfil, afirmó no considerarse un político tradicional, sino un gestor con experiencia empresarial. Mencionó su trayectoria en el sector privado y su participación en acciones filantrópicas en distintas regiones del país. También destacó su experiencia en el ámbito financiero internacional.

Respecto a la migración, planteó la regularización de ciudadanos extranjeros en el país. Señaló que quienes no cumplan con los requisitos legales deberían ser expulsados. Además, propuso coordinar acciones internacionales para enfrentar organizaciones criminales.

Finalmente, presentó sus principales propuestas de gobierno. Estas incluyen fortalecer la seguridad, reducir el tamaño del Estado y promover la inversión. También planteó impulsar programas en salud, educación y alimentación, con énfasis en la población en situación de pobreza.