Política

Hace 2 horas

Elecciones 2026: titular del JNE pide esperar resultados con serenidad y respetar la voluntad popular

Asimismo, Roberto Burneo subrayó de manera categórica que la institución que dirige garantiza completamente la transparencia del proceso electoral en curso.



El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió esperar los resultados de los comicios con serenidad y solicitó a los ciudadanos colaborar para que sea una jornada electoral ejemplar, que muestre al mundo nuestra madurez democrática.

"Exhorto a todos los actores políticos a actuar con altura democrática, a esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia se fortalece con respeto, con tolerancia y con responsabilidad", manifestó.

TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA

Asimismo, el titular del JNE subrayó de manera categórica que la institución que dirige garantiza completamente la transparencia del proceso electoral en curso. También hizo un llamado para acudir a votar de manera informada, consciente, libre y secreta.

"Desde el JNE, como ente rector del sistema electoral, garantizamos con absoluta firmeza la transparencia, independencia y legalidad de todo el proceso electoral. Este compromiso no es solo institucional, es una convicción que guía nuestras acciones", agregó.


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