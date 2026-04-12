Elecciones 2026: jornada inicia con incidencias y avances en regiones del país

La jornada electoral 2026 se desarrolla desde tempranas horas en diversas regiones del país, con situaciones distintas en ciudades como Piura, Trujillo, Arequipa, Ayacucho y Huancayo, donde se viene instalando el proceso de votación.

En Piura, se registraron largas colas de miembros de mesa en los exteriores de la Universidad Nacional de Piura. Varios ciudadanos denunciaron demoras en el ingreso debido a la falta de credenciales y a un proceso lento de acceso, lo que retrasaría la instalación oportuna de mesas de sufragio.

En Trujillo, el panorama es más ordenado. En la Universidad Nacional de Trujillo, uno de los principales locales de votación, no se reportaron largas colas en las primeras horas. Sin embargo, se espera un incremento progresivo de electores en una región que concentra alrededor de 1.5 millones de votantes.

Por su parte, en Arequipa, el proceso avanza con normalidad en el colegio Jorge Basadre, uno de los locales más grandes de la región. Las mesas se vienen instalando con la participación de los miembros de mesa, mientras algunos electores ya forman filas para emitir su voto.

En Ayacucho y Huancayo, también se reporta el inicio progresivo de la jornada. En Ayacucho, el ingreso se daba principalmente para personeros y autoridades, mientras que en Huancayo varias mesas ya fueron habilitadas, permitiendo el ingreso ordenado de votantes sin mayores aglomeraciones.