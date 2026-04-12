Candidatos presidenciales acuden a votar en medio de retrasos en jornada electoral

Los principales candidatos presidenciales comenzaron a acudir a sus respectivos locales de votación para emitir su voto en esta jornada electoral 2026. Uno de ellos fue Rafael López Aliaga, quien llegó a su centro de sufragio en San Isidro bajo fuerte resguardo policial y en medio de algunas restricciones de acceso, generando incomodidad entre electores.

Durante su participación, varios postulantes también se pronunciaron sobre los retrasos registrados en distintos puntos del país, señalando problemas en la instalación de mesas y en la distribución del material electoral. A pesar de ello, la votación continúa desarrollándose de manera progresiva en los locales habilitados.

Por su parte, el candidato presidencial José Williams llegó a su local de votación en San Borja y criticó los retrasos en la instalación de mesas debido a la tardía llegada del material electoral. Señaló que estas fallas afectan a los ciudadanos, quienes esperan desde temprano bajo el sol, y advirtió que la desorganización podría extender la jornada más allá de lo habitual, generando malestar en plena fiesta democrática.

En paralelo, otros candidatos también vienen cumpliendo con su deber cívico en compañía de sus familias y equipos, en una jornada marcada por la expectativa electoral y el llamado a la ciudadanía a participar con calma en este proceso democrático.