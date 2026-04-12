Presentan denuncia contra jefe de la ONPE por retrasos y piden suspender votaciones

El abogado Wilber Medina expresó su sorpresa e indignación por los problemas registrados en la jornada electoral, señalando que la falta de distribución oportuna del material electoral es una situación “inaceptable” que no se había visto en procesos anteriores. Recordó que, tradicionalmente, el material llegaba con anticipación y bajo resguardo a todos los locales de votación.

El especialista sostuvo que lo ocurrido evidencia una grave negligencia por parte de la ONPE, dirigida por Piero Corvetto, quien —según indicó— no enfrenta su primer proceso electoral. En esa línea, consideró que las fallas logísticas deben ser investigadas a fondo.

Asimismo, Medina advirtió que los retrasos concentrados en Lima podrían generar ausentismo electoral y afectar la participación ciudadana. Incluso señaló que ya existe una denuncia penal contra el titular de la ONPE y pidió su detención por presunta omisión de funciones.

Finalmente, propuso suspender las votaciones en los locales donde el material no llegó a tiempo y reprogramarlas, argumentando que el derecho constitucional al voto debe prevalecer. También hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones para garantizar un proceso transparente.