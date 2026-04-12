Milagros Leiva sobre retraso de material electoral: “Piero Corvetto se tiene que ir a su casa”

La periodista Milagros Leiva cuestionó duramente los retrasos en la entrega de material electoral en 15 colegios de Lima y pidió la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. La conductora del programa “Sin Rodeos” calificó lo ocurrido como un escándalo que afecta el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades.

Leiva sostuvo que la situación evidencia una grave falla en la organización del proceso electoral, señalando que no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la llegada oportuna del material. “El señor Corvetto se tiene que ir a su casa. No es posible que, teniendo el tiempo que tuvo, no haya hecho bien las gestiones”, afirmó.

Asimismo, la conductora de televisión expresó su indignación por las consecuencias del retraso, indicando que miles de electores se vieron perjudicados. “Nos están viendo la cara de tontos a todos”, enfatizó, en referencia a las dificultades que enfrentaron los ciudadanos para ejercer su derecho al voto.

63,300 ELECTORES AFECTADOS

Cabe recordar que el propio Piero Corvetto reconoció que no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación en Lima, lo que impidió la instalación de 211 mesas de sufragio y afectó a aproximadamente 63,300 electores. Las autoridades continúan evaluando lo ocurrido para determinar responsabilidades.