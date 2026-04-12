Yeni Vilcatoma sobre demora de : “Tanta ineficiencia no resulta creíble”

La exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma cuestionó las fallas registradas durante la jornada electoral y afirmó que la magnitud de los problemas genera serias dudas sobre la organización del proceso.

Vilcatoma sostuvo que la situación no puede atribuirse únicamente a errores logísticos, señalando que “tanta ineficiencia no resulta creíble”, en referencia a los retrasos en la entrega de material electoral y la afectación a miles de votantes.

En esa línea, advirtió que, a su juicio, podría estar gestándose una estrategia irregular en el desarrollo del proceso electoral, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes investiguen a fondo lo ocurrido.

PIDE EXPLICACIONES

Finalmente, en diálogo con el programa Perú Decide, la exprocuradora instó a las entidades responsables, como la ONPE, a brindar explicaciones claras y transparentes, con el fin de garantizar la confianza ciudadana en los resultados.