García Belaúnde sobre incidentes durante jornada electoral: Se ha dañado la imagen del Perú

Según Víctor Andrés García Belaúnde, tras los incidentes registrados en distintos centros de votación de Lima, donde no llegaron los materiales electorales y fallaron las computadoras, el titular de la ONPE, Piero Corvetto, debe renunciar.

El excongresista indicó que se debe investigar el caso, pues hay versiones de presuntas irregularidades en la contratación de la empresa que debió trasladar los materiales. Asimismo, dijo que esta situación ha dañado la imagen del país.

CORVETTO DEBE RENUNCIAR

Por su parte, el analista político José Carlos Requena, señaló que esta situación daña la confianza de los ciudadanos en las entidades electorales, lo que resta legitimidad a los resultados que se conocerán en los próximos días.

Manifestó también que todos los ciudadanos debemos tener derecho a elegir a nuestras autoridades, por lo que lo sucedido es inaceptable, y coincidió con García Belaúnde en que el señor Piero Corvetto debe renunciar a la ONPE.