Elecciones 2026: ONPE inicia conteo oficial y publica resultados en tiempo real

La Oficina Nacional de Procesos Electorales habilitó su plataforma digital para que la ciudadanía siga el avance del conteo de actas tras la jornada electoral del 12 de abril.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició el conteo oficial de votos de las Elecciones Generales 2026 y puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para consultar los resultados en tiempo real. A través de este sistema, los usuarios pueden revisar el avance del procesamiento de actas a nivel nacional y en el extranjero.

Según la última actualización, el conteo oficial registra un 25.112 % de actas contabilizadas, lo que equivale a 23,295 actas procesadas. La plataforma permite conocer los resultados correspondientes a la elección presidencial, así como a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Asimismo, el portal de la ONPE detalla que en el territorio nacional se ha alcanzado un 25.684 % de actas contabilizadas, mientras que en el extranjero el avance es de 4.797 %. Estas cifras se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de la información electoral.

VOTACIONES CONTINUARÁN ESTE LUNES

Cabe precisar que el Jurado Nacional de Elecciones anunció que el proceso electoral continuará el lunes 13 de abril en aquellas mesas de sufragio que no pudieron instalarse el domingo, permitiendo así que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto.

Puedes consultar los resultados en vivo aquí

https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen