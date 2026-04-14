Congreso: presentan denuncia constitucional contra Roberto Burneo por incidentes durante comicios

El parlamentario Edwin Martínez Talavera, presentó anoche ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo.

La medida es por los problemas en la logística de la ONPE, lo que ocasionó que más de 63 mil ciudadanos no pudieran votar en los comicios del domingo, pues varias mesas de sufragio no se instalaron ante la falta de materiales electorales.

DESTITUCIÓN DEL CARGO

Por ello, el representante de la bancada de Acción Popular solicitó se realicen las investigaciones correspondientes sobre este caso y, tras concluir estas, se denuncie al referido funcionario ante la Comisión Permanente.

Las sanciones que se plantean en esta denuncia constitucional son la destitución del cargo a Burneo Bermejo, así como su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años. Con información de Perú 21.