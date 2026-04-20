José Balcázar: Ejecutivo entregó de manera oportuna los recursos para la realización de los comicios

El presidente José Balcázar señaló que el Gobierno entregó los recursos para la realización de las elecciones y lamentó que dicho monto no haya sido empleado en su totalidad, solo la tercera parte, por las entidades encargadas de los comicios.

“En una reunión del JNE y la ONPE en Palacio, el ministro de Economía y el jefe del Gabinete hemos acordado dar el dinero correspondiente, entonces no pueden decir que hemos demorado el aporte para que se hagan las elecciones”, sostuvo.

DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Asimismo, Balcázar Zelada pidió que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Fiscalía de la Nación investiguen y determinen las responsabilidades de los funcionarios que han sido cuestionados, por distintos sectores de la sociedad, por el manejo de los comicios.

"Lo único que reclamo es que los entes competentes, que son la Junta Nacional (de Justicia) y el Fiscal Anticorrupción, determinen de forma rápida qué responsabilidad les recae a los funcionarios que están cuestionados", declaró a Exitosa.