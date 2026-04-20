Fernando Rospigliosi cuestiona suspensión de compra de aviones F-16 a Estados Unidos

El congresista Fernando Rospigliosi cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la adquisición de una flota de aviones de combate F-16. Señaló que el incumplimiento de los compromisos del Estado peruano podría generar repercusiones políticas.

"Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso con Estados Unidos. A algunos puede gustarles, a otros no, pero había sido adquirido un compromiso formal entre ambos estados", manifestó el titular del Congreso.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Relacionó esta inestabilidad en las decisiones con los constantes cambios que se han registrado en la conducción del país. Advirtió que el incumplimiento contractual y diplomático tiene el potencial de desestabilizar la gestión actual del Gabinete ministerial.

"El incumplimiento de ese compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar también una crisis de gobierno. Así es que yo creo que es muy grave incumplir los compromisos", agregó el parlamentario Rospigliosi Capurro.