Fernando Rospigliosi: “Se advirtió que se iba a producir una crisis política”

El presidente del Congreso se pronunció sobre la polémica generada por la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.

Luego de la sorpresiva renuncia de Hugo de Zela a la Cancillería y de Carlos Díaz al Ministerio de Defensa, el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi aseguró que se había advertido de esta situación luego de que el presidente José María Balcázar señaló que no se concretó la adquisición de los aviones F-16.

"El lunes yo había advertido que, si esto ocurría, se iba a producir una crisis política de consecuencias gravísimas que iban a afectar al propio responsable de esta crisis. Se le había advertido directamente y además públicamente", refirió.

En este sentido, advirtió que podría darse la salida del comandante general de la Fuerza Aérea, Mario Contreras, quien según Rospigliosi "está protegido por la ley" y no puede ser removido sin una causa grave.

"Están tratando de hacer cambios totalmente ilegales; esto es absolutamente inaceptable. Así que creo que están jugando con fuego", apuntó. Rospigliosi Capurro, añadió que el lunes "ya se sabía" sobre la suscripción de los acuerdos para la adquisición de los aviones, los que implicaban pagos que debían hacerse ayer y hoy en la mañana.

POSICIÓN DEL CONGRESO

"El Congreso ha aprobado ya los créditos para esa compra. Todos los trámites han sido cumplidos. Lo único que hay que hacer es pagar lo que se ha firmado el día lunes. Sin embargo, se está cometiendo una ilegalidad si no se cumple con ese pago. Entonces, estamos ante un problema político, ante un problema legal y ante un problema geopolítico que nos afecta a todos los peruanos porque puede tener consecuencias muy serias", sostuvo.