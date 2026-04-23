Premier Arroyo sobre compra de aviones F-16: Venimos cumpliendo los compromisos asumidos

El premier Luis Arroyo Sánchez se pronunció, mediante un extenso comunicado, sobre la adquisición de aviones caza F-16 a Estados Unidos, señalando que responde a “compromisos preestablecidos” vinculados a la defensa nacional.

Explicó que la adquisición busca modernizar y fortalecer con equipamiento nuevo a nuestras Fuerzas Armadas. Precisó que corresponde al Gobierno ejecutar y hacer cumplir todos los acuerdos adoptados en el contrato de compra de las aeronaves.

DIVERSAS CONFRONTACIONES

“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16”, sostuvo. Agregó que ello evitaría penalidades y afectar la imagen del país.

Finalmente, Arroyo Sánchez advirtió que el debate en torno a esta compra ha generado "diversas confrontaciones y opiniones" que polarizan al país, en medio del desarrollo de las elecciones generales que "afronta su propia crisis".