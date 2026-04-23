Patricia Juárez: Fuerza Popular no respaldará moción de censura contra el presidente Balcázar

La parlamentaria Patricia Juárez señaló que su bancada, Fuerza Popular, no apoyará la moción de censura contra el presidente José Balcázar, iniciativa impulsada por el legislador Ilich López, que se encuentra en etapa de recolección de firmas.

"Nosotros no nos vamos a sumar a esa moción como tampoco lo hicimos en el caso de la moción de censura que se presentó contra (José) Jerí. Creo que es un desatino, nuestro país no merece estar en estas situaciones de incertidumbre", dijo a RPP.

FIGURA PRESIDENCIAL

Indicó que, aunque los hechos que motivan la moción de censura —distintas versiones sobre el contrato para la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos— son graves, el país requiere estabilidad, que los gobiernos cumplan su periodo de 5 años.

Asimismo, Juárez Gallegos lamentó que la figura presidencial, en este caso, se ha desvalorizado por situaciones confusas, con la firma de contratos por parte de funcionarios de menor rango tras la negativa pública del mandatario de la República.