Alejandro Muñante: No se justifica censura contra presidente Balcázar por caso aviones F-16

El congresista Alejandro Muñante señaló que no existen argumentos suficientes para una censura contra el presidente José Balcázar Zelada por el caso de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, pues el proceso de adquisición ya estaba encaminado.

Dijo también que la moción se fundamenta en el presunto retraso o interrupción del proceso de compra, pero los representantes de las Fuerzas Armadas, así como los exministros que renunciaron en la víspera, han confirmado que los contratos ya estaban aprobados.

SANCIÓN POLÍTICA

“Si ya se cumplió el objetivo, porque se pensaba que era necesaria la firma del presidente, entonces este punto en particular ya estaría superado”, declaró Muñante Barrios a Canal N. Por lo que una censura por este tema específico no estaría justificada.

No obstante, el legislador de Renovación Popular cuestionó la actuación del primer mandatario y aseguró que “le mintió al país” al señalar que no firmaría los contratos. A su juicio, esta conducta merece una sanción política, aunque no una censura.