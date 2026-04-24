Congreso: presentan proyecto de ley para declarar en “emergencia funcional” a la ONPE

El parlamentario Jorge Montoya presentó, la tarde de ayer, un proyecto de ley para declarar en emergencia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); aclaró que la medida no afectaría las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores.

El representante de la bancada Honor y Democracia dijo también que la emergencia funcional de la ONPE sería por seis meses. Además, que el proceso de reorganización recaería sobre la estructura administrativa y la gestión de la referida entidad.

COMISIÓN TÉCNICA

“La iniciativa busca establecer medidas extraordinarias, temporales y proporcionales de reorganización administrativa, con la finalidad de garantizar la libre expresión de la voluntad popular y fortalecer la confianza en el sistema electoral”, dijo.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de la Comisión Técnica de Reorganización, de naturaleza temporal, integrada por el jefe de la ONPE, dos representantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).