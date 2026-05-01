Renzo Reggiardo presentó acción de amparo contra el JNE por rechazar elecciones complementarias

Renzo Reggiardo presentó, la tarde de ayer, una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en la capital, tras los problemas ocurridos durante las comicios del 12 de abril.

Mediante sus redes sociales, el alcalde de Lima señaló que su recurso busca proteger el derecho al voto de los ciudadanos residentes en la capital. Indica que la decisión del JNE ignora las fallas logísticas de la ONPE que no permitieron la instalación de decenas de mesas de sufragio en distritos ubicados al sur.

ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO

Según el burgomaestre metropolitano, más de 200 mesas de votación no se instalaron o demoraron en funcionar por falta de material electoral, por lo que calificó de inaceptable que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones convalide estas irregularidades sin ofrecer una solución que restituya el voto ciudadano.

Como se recuerda, el pasado 23 de abril, el JNE declaró inviable realizar elecciones complementarias, tras un análisis técnico-jurídico de la solicitud del candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien exigía esta convocatoria desde el día siguiente de la cuestionada jornada electoral.