Política

Hace 40 minutos

Cancillería informa que 18 peruanos regresaron de Rusia: anuncia el retorno de más compatriotas

Asimismo, precisan que a nuestros connacionales se les brinda "la asistencia y protección debida con alojamiento y alimentación" durante todo el proceso de vuelta.



En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 18 peruanos, que viajaron a Rusia para prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras, volvieron al país tras recibir asistencia de nuestra embajada y de la sección consular en Moscú.

Asimismo, precisó que a los ciudadanos se les brindó "la asistencia y protección debida con alojamiento y alimentación" durante el proceso de retorno. La Cancillería también informó de nuevas llegadas en los próximos días.

RETORNO PENDIENTE

"El domingo 3 de mayo está prevista la llegada al Perú de un connacional. El próximo lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros 6 peruanos", tras las gestiones de nuestra embajada en Moscú, se indica en el documento.

Asimismo, señala que "otros dos connacionales aún se encuentran con retorno pendiente que se espera concretar en los próximos días". La Cancillería reiteró que mantiene canales de atención para los peruanos en el extranjero. 

Temas Relacionados: Cancillería Del PerúComunicadoGuerraRusiaUcrania

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO