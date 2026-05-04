Roberto Burneo descarta renunciar a la jefatura del JNE: Mi deber es no ceder a presiones

En entrevista con Perú 21, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que las constantes marchas, la última cerca a su casa, denunciando irregularidades en los últimos comicios y exigiendo elecciones complementarias, no lo harán renunciar.

Asimismo, rechazó la movilización ocurrida cerca de su vivienda, la que calificó como "hostigamiento" contra su persona y sus familiares, y anunció que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan.

PROCESO ELECTORAL

"En una democracia, la protesta es un derecho; pero nunca puede derivar en actos de hostigamiento o amenaza, y menos aún cuando se pone en riesgo a las personas y a sus familias. Esa línea no es negociable. Hemos activado los mecanismos para garantizar la seguridad del pleno del JNE y de nuestros entornos", destacó.

"Mi deber no es ceder a presiones, sino cumplir el mandato constitucional que se me encomendó. La ley es clara: el cargo de miembro del pleno es irrenunciable durante un proceso electoral, para asegurar estabilidad institucional en momentos como este. Por eso, seguiré ejerciendo esta función con responsabilidad", remarcó.