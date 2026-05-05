Ministro Flores: Familias de fallecidos durante operativo en Colcabamba merecen saber la verdad

El ministro Amadeo Flores se presentó ayer ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre el caso de la muerte de cinco personas en la región Huancavelica durante un operativo militar y la compra de aviones para las Fuerzas Armadas.

Respecto al suceso ocurrido en una carretera de la localidad de Colcabamba, Huancavelica, el titular de Defensa manifestó que se están desarrollando todas las diligencias necesarias para que los hechos sean esclarecidos con la máxima celeridad.

RESPUESTAS CLARAS

"Creemos que tanto las familias de las personas que han fallecido como los propios miembros de las Fuerzas Armadas merecen conocer la verdad", dijo Flores Camargo, asegurando que buscan que las investigaciones sobre este caso no se dilaten.

"Es importante que tengamos procesos que concluyan en nuestro país, y no procesos que están décadas generando incertidumbre a nuestra población. La sociedad, como los afectados, debe tener respuestas claras sobre lo sucedido" declaró a RPP.