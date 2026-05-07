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Hace una hora

JNJ inicia proceso disciplinario contra Piero Corvetto por presuntas irregularidades en comicios 2026

Destacan que esta etapa no representa un adelanto de opinión sobre la culpabilidad del exjefe de la ONPE. Destacan que es un mecanismo para la aclaración de los hechos.



La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto Salinas, exjefe de la ONPE, por presuntas faltas graves que se habrían registrado durante los comicios del pasado 12 de abril.

Señalan que existen elementos para avanzar desde una investigación preliminar hacia una etapa de sanción. Indican que es necesario analizar la conducta del exfuncionario para garantizar la transparencia institucional.

PROCEDIMIENTO JUSTO

Destacan que esta etapa no representa un adelanto de opinión sobre la culpabilidad de Piero Corvetto. Es un mecanismo para la aclaración de los hechos, permitiendo que el investigado ejerza su derecho a la defensa.

Finalmente, enfatizan que no realizan procesos "express", que la JNJ respeta los derechos fundamentales, por lo que otorgarán al administrado la facultad de exponer todos sus argumentos, asegurando un procedimiento justo.


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