Política

Hace 2 horas

Ministerio de Justicia rechaza versión sobre presunto indulto al expresidente Pedro Castillo

La entidad descartó la versión difundida en redes sociales y señala que la Comisión de Gracias Presidenciales no ha sido reconformada ni cuenta con nuevos integrantes.



Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia rechazó la versión difundida en redes sociales sobre un supuesto indulto al expresidente Pedro Castillo, y calificó dicha información de "falsa y tendenciosa".

La entidad precisó también que la Comisión de Gracias Presidenciales no ha sido reconformada con nuevos comisionados. Simplemente se ha reemplazado a uno de sus integrantes que había renunciado.

ACTIVA Y OPERATIVA

Asimismo, el Ministerio de Justicia señaló, en el documento, que tiene la obligación legal de mantener permanentemente activa y operativa a la referida comisión con la totalidad de sus integrantes.

Finalmente, reafirma su total compromiso con la transparencia, el respeto al marco legal vigente y el correcto funcionamiento de las instituciones que integran el sistema de justicia de nuestro país.


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